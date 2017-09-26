Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів до 13 – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 25 вересня здійснили 13 обстрілів. Це на дев’ять обстрілів менше, ніж 24 вересня.

«У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь», – вказує штаб і додає, що втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 25 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.