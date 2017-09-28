Бойовики на Донбасі здійснили 15 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 вересня підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили перемир’я.

«Українські військові 9 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватись режиму тиші», – повідомляє штаб і додає, що внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про бойові дії поблизу кількох населених пунктів, розташованих переважно уздовж Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.