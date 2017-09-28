Менше ніж половина депутатів відвідали всі засідання Ради у вересні – КВУ

167 народних депутатів зі 422 відвідали всі пленарні засідання Верховної Ради у вересні, повідомляє всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».

Загалом у вересні відбулося 11 засідань парламенту, на яких в середньому було зареєстровано 328 народних депутатів. «Це найгірші показники відвідуваності з лютого 2017 року, коли в залі парламенту було зареєстровано 326 депутатів», – заявляють у КВУ.

За даними письмової й електронної реєстрації, п’ятеро народних депутатів не відвідали жодного засідання за місяць, кажуть у КВУ. Це член «Опозиційного блок» Євген Бакулін, позафракційний Дмитро Ярош, Віталій Чепинога із БПП, а також позафракційні депутати-втікачі Сергій Клюєв і Олександр Онищенко.

За даними комітету, серед фракцій і груп парламенту найгірше відвідували засідання депутати «Волі Народу», «Відродження» й «Опозиційного блоку». «В середньому в залі парламенту було зареєстровано 58% депутатів «Волі Народу», 68% – «Відродження»» та 71% – «Опозиційного блоку». По інших фракціях показники такі: ВО «Батьківщина» – 80%, БПП – 81%, РПЛ – 83%, НФ – 83%, «Самопоміч» – 85%», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України 8-го скликання була обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року.

На початку травня у КВУ повідомили, що з початку року із заробітної плати депутатів вирахували 1,7 мільйона гривень за прогули засідань Верховної Ради.