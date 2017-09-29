На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир’я, а Збройні сили України 13 разів стріляли у відповідь.

Наприкінці доби 28 вересня найбільша вогнева активність сепаратистів фіксувалася на Приморському напрямку, уточнюють у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 28 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.