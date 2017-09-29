ГПУ: загибель 28 вересня двох прикордонників на Луганщині розслідують як «теракт»

Генеральна прокуратура заявляє, що за фактом загибелі 28 вересня двох прикордонників на Луганщині відкрили кримінальне провадження за статтею «терористичний акт».

Як повідомляє прес-служба ГПУ, наразі на місці працюють слідчі управління Служби безпеки України у Луганській області, експерти-вибухотехніки, проводяться розшукові дії.

«Поблизу залізничної станції «Ільєнко» Станично-Луганського району, за 800 метрів від державного кордону з Росією, 28 вересня приблизно о 17:00, під час несення своїх службових обов’язків з чергування внаслідок вибуху боєприпасу інспектор та дільничний інспектор зазначеного відділу прикордонної служби загинули на місці від отриманих тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає. Частина територій Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

У 2015 році Верховна Рада визнала Росію країною-агресором.