Прокуратура розпочала розслідування обставин падіння військового літака на Хмельниччині

Військова прокуратура розпочала розслідування обставин падіння військового літака поблизу міста Старокостянтинів.

Як повідомляє прес-служба відомства, відкрито кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки).

За попередньою версією слідчої групи військових прокурорів, під час виконання навчального польоту літак Л-39 втратив зв’язок, після чого впав і розбився.

Причини та обставини падіння літака встановлюються.

Повітряні Сили ЗСУ сьогодні повідомили про авіакатастрофу літака Л-39 на Хмельниччині, у результаті якої загинули два пілоти.