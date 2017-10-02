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02 Жовтень 2017, Київ 11:29
Новини | Міжнародні

США: щонайменше 2 людини загинули і 24 поранені через стрілянину в Лас-Вегасі

Неподалік місця у Лас-Вегасі, де були чутні постріли, 1 жовтня 2017 року

Після стрілянини пізно ввечері 1 жовтня в американському місті Лас-Вегас, що у штаті Невада, щонайменше дві людини загинули і 24 зазнали поранень, повідомив представник місцевої лікарні.

Влада перекрила частину Лас-Вегас-Стріп – головної вулиці, де розташовані численні казино. За попередніми даними, звуки пострілів доносились із казино Мандалай-Бей, що знаходиться на цій вулиці.

Водночас у Twitter-повідомленнях люди пишуть, що постріли були на фестивалі кантрі-музики.

Очевидці також у соцмережах повідомляють, що готель Mandalay Bay заблокований, і що буцімто на 32-му поверсі готелю були помічені два стрілки, які стріляли в охоронця і поліцію.

Як передає CNN і New York Times, свідки чули численні постріли в казино, де поліцейські шукали нападника.

Інших подробиць, зокрема від офіційних органів, наразі немає.

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