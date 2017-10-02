У Стокгольмі почнуть оголошувати лауреатів Нобелівської премії

Шведська королівська академія наук почне 2 жовтня оголошувати у Стокгольмі лауреатів Нобелівської премії. Першою з наук, в якій присудять премію, буде медицина.

Лауреати премій з фізики, хімії та літератури також будуть оголошені наступного тижня. Лауреат з економіки, ймовірно, – 9 жовтня.

Найпопулярніша нагорода – премія миру – буде озвучена 6 жовтня. Серед озвучених пропозицій – присудити нагороду організаторам угоди між Іраном і світовими державами в липні 2015 року, в якому Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на обмеження міжнародних санкцій. Відтак претендентами на неї можуть стати очільник МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні.

Кожен з лауреатів премії Нобеля отримає 9 мільйонів крон (1,1 мільйона доларів).