Суд в Криму повернув «справу Балуха» на додатковий розгляд через процесуальні порушення – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму повернув кримінальну справу щодо українського активіста Володимира Балуха до суду першої інстанції через порушення кримінально-процесуального законодавства сусідньої Росії, яка Москва насаджує й на окупованому українському півострові. Про це 2 жовтня в коментарі проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії розповіла одна з адвокатів Балуха Ольга Дінзе.

«Вирок Роздольненського районного суду було скасовано і справу було повернуто на новий розгляд у зв’язку з тим, що суддею було необґрунтовано розглянуто заяву про його відвід: була явна зацікавленість в розгляді даної кримінальної справи. Раніше кримінальну справу за статтею 319 розглядала та ж суддя. Наші заяви про відвід, неодноразово заявлені в ході судового слідства, вона також відхилила. Тому були всі приводи і підстави взяти судді самовідвід, однак вона цього не зробила. Суд визнав це явним порушенням кримінально-процесуального законодавства», – розповіла Дінзе.

За її словами, російський суд повернув кримінальну справу до суду першої інстанції для розгляду в іншому складі суду. Однак запобіжний захід Балуху не змінено, він залишається в СІЗО.

2 жовтня в підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму справу українського активіста Володимира Балуха відправили на додаткове розслідування.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф в розмірі 10 тисяч рублів.

Активіст своєї провини не визнав, його захист подав апеляційну скаргу.

Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування українського активіста Володимира Балуха.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з винесенням підконтрольним Кремлю кримським судом вироку у справі громадянина України Володимира Балуха і зажадало припинити його переслідування.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку Балуха були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.