Справа Майдану: прокурори заявили відвід судді, що мав обрати запобіжний захід двом посадовцям Нацполіції

Сторона обвинувачення заявила клопотання про відвід слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця, який у понеділок мав обрати запобіжний захід голові Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігорю Бабичу та його заступнику Анатолію Серединському. Їх підозрюють у протидії акціям протесту під час Революції гідності.

Відповідне клопотання прокурор Денис Іванов. Він мотивув це тим, що «позиція суду, безпосередньо головуючого, є упередженою щодо сторони обвинувачення» через перенесення поза процесуальними строками розгляду клопотання.

Клопотання прокурора розглядатиме суддя Печерського районного суду, якого обере автоматизована система розподілу справ.

Також під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Ігорю Бабичу про відвід слідчому судді заявив прокурор Олександр Супрун.

Сьогодні той же Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного в перешкоджанні акціям Євромайдану колишнього першого заступника керівника Департаменту громадської безпеки МВС Сергія Поготова – домашній арешт у нічний час на 2 місяці. Прокуратура наполягала на утриманні під вартою. Слідчі ГПУ підозрюють Поготова у постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Євромайдану взимку 2014 року. Сам він не визнав вчинення злочинів, які йому інкримінує Генпрокуратура.

Раніше начальник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі повідомили про підозру у протидії акціям протесту під час Революції гідності трьом колишнім високопоставленим МВС України, двоє з яких наразі займають керівні посади в Нацполіції України. Крім Сергія Поготова, йшлося також про начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіціі Ігоря Бабича та його заступника Анатолія Серединського.

На початку року Генеральна прокуратура повідомила, що триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.