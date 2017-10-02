З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 9 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 2 жовтня підтримувані Росією бойовики 9 разів порушили перемир’я, а українські військові 7 разів стріляли у відповідь.

Втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі.

У Збройних силах вказують, що, крім обстрілів позицій українських військових, бойовики цілили також у житлові квартали Мар’їнки, внаслідок вибухів зруйновані господарчі будівлі та пошкоджені стіни будинків.

Сепаратисти стверджують, що два житлові будинки і повітка пошкоджені в селищі Трудовська Петровського району на заході Донецька в ніч з 1 на 2 жовтня в результаті обстрілів, в яких угруповання «ДНР» звинувачує українських військових. Ще один будинок пошкоджено в Горлівці. Жертв і постраждалих немає.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 2 жовтня.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.