Президент США прибув на Пуерто-Рико після урагану

Президент США Дональд Трамп прибув на острів Пуерто-Рико, щоб оцінити шкоду від урагану «Марія», завдану 20 вересня, і висловити підтримку Вашингтона мешканцям цієї території США.

Президент із дружиною Меланією відвідали столицю острова Сан-Хуан і зустрілися з острівними посадовцями.

Президент, зокрема, високо оцінив роботу губернатора острова Рікардо Росселло і мера Сан-Хуана Кармен Юлін Крус.

Перед поїздкою Дональд Трамп звинувачував мера Сан-Хуана в «поганому управлінні» після того, як Кармен Юлін Крус розкритикувала владу у Вашингтоні за надто повільне, за її словами, реагування на катастрофу.

Президентське подружжя також зустрілося з потерпілими від урагану в містечку Ґуайнабо. Далі Трамп має облетіти острів на вертольоті і відвідати корабель-шпиталь Військово-морських сил США «Комфорт», що зараз працює на острові, і зустрітися з американськими морськими піхотинцями.

Після цього Трамп має вирушити до Лас-Вегаса у штаті Невада, де він зустрінеться 4 жовтня з потерпілими під час масового вбивства, внаслідок якого ввечері 1 жовтня загинули на цей час 59 людей і потерпіли ще 527. Він уже називав цю стрілянину «актом чистого зла», що об’єднав країну в горі й сумуванні, і високо оцінив дії рятувальних служб.

Острів Пуерто-Рико, що є територією США, значно потерпів від урагану, внаслідок якого 16 людей загинули, тисячі лишилися без домівок. Від часу проходження урагану «Марія» 20 вересня багато мешканців острова досі не мають електроенергії та інших основних зручностей.