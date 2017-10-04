Пенсійне осучаснення чи реформа: що ухвалили депутати – ранковий ефір Радіо Свобода

Пенсіонерам підвищили розмір пенсії і мінімальний стаж. Оновлені прогнози Світового банку свідчать про економічне зростання України. Українці шукають в інтернеті переважно покупки і розваги.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: народні депутати Михайло Головко, Юрій Соловей, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин; виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко, екс-міністр економіки Володимир Лановий, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк; фахівці з інформаційної безпеки та ІТ Костянтин Корсун і Володимир Стиран.