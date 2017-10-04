Координатор гуманітарної підгрупи у Мінську Тоні Фріш планує поїздку в ОРЛО – Оліфер

Координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Тоні Фріш планує поїздку на непідконтрольну Україні частину Луганщини, повідомила речниця другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Україна і ОБСЄ наполягають на тому, щоб серед інших незаконно утримуваних осіб пан Фріш отримав можливість відвідати Владислава Овчаренка і Дениса Секацького, у відвіданні яких панові Фрішу було відмовлено під час його минулого візиту: дуже важливо, щоб представник ОБСЄ міг з’ясувати, чи застосовували до них насильство і тортури. Так само гостро стоїть питання про ідентифікацію місця перебування журналіста Станіслава Асєєва (зниклого у Донецьку – ред.)», – написала вона у Facebook.

19 вересня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов повідомив, що Донецький блогер і журналіст Станіслав Асєєв (Васін), затриманий бойовиками в Донецьку, через адвоката передав матері записку, в якій написав, що сподівається на звільнення через обмін заручниками.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо «Донбас.Реалії» Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських перемовах Ірина Геращенко заявила, що офіційно представники окремих районів Донецької області підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін тільки 8 вересня. За її словами, до чоловіка не допускають родичів та місії міжнародних організацій.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення у разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», «Комітет захисту журналістів» (США), Amnesty international.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.