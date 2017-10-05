На Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців – штаб

Упродовж 4 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Близько 20-ї години унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої, отримав поранення один наш військовослужбовець… На Маріупольському напрямку вчора вдень у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки, отримав осколкове поранення один український воїн», – мовиться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, основна активність бойовиків наприкінці минулої доби була сконцентрована на донецькому напрямку.

В підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про перебіг подій на фронті 4 жовтня не робили.

Однак звинуватили в порушенні режиму припинення вогню українських військових 3 жовтня – в угрупованні «ДНР» нарахували 48 випадків, в угрупованні «ЛНР» – 9.

4 жовтня в ефірі Радіо Свобода речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко розповів, що в зоні АТО спостерігається поступове збільшення обстрілів деяких позицій українських військових.

Зокрема, він нагадав, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 3 жовтня застосували систему «Град», обстрілявши позиції українських військових в районі Гнутова, Талаківки, Широкина.

«Ми спостерігаємо поступове збільшення обстрілів і навантаження деяких позицій. Крім «Градів», стріляли міномети, кулемети великого калібру. Це був масований обстріл», – розповів Андрій Лисенко.

За його словами, бойовики розташували «Град» під Донецьком, біля колишнього Красного Луча та на маріупольському напрямку.

«Це десятки реактивних систем «Град», – додав Андрій Лисенко.

Відповідаючи на запитання про чисельність угруповання, яке протистоїть ЗСУ на Донбасі, Андрій Лисенко розповів, що це близько 9 тисяч російських військових та 30 тисяч найманців.

Бойовики з угруповання «ДНР» заявили, що не використовували «Гради» під час обстрілів.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.