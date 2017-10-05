Президент Франції запропонував себе як посередника між урядом Іраку та курдами

Президент Франції Емманюель Макрон висловив бажання бути посередником у переговорах між урядом Іраку і курдами після проведеного у вересні референдуму іракських курдів про незалежність.

Свою пропозицію Макрон озвучив після зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Хайдаром аль-Абаді 5 жовтня в Парижі, де вони провели широкоформатні переговори про підтримку з боку Франції боротьби з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава» і щодо відновлення економіки Іраку.

Ірак вимагає ануляції референдуму 25 вересня, на якому за незалежність Іракського Курдистану висловилися майже 93 відсотки його учасників.

Макрон заявив, що Франція підтримує стабільність і територіальну цілісність Іраку і висловлює стурбованість з приводу ситуації щодо курдів після референдуму.

Президент Франції наполіг на важливості національного примирення і управління з участю курдів, «з якими Франція підтримує тісні зв’язки».

Макрон сказав, що діалог «є єдиним шляхом» і «Франція готова активно сприяти як посередник».

25 вересня всупереч забороні центрального уряду в Багдаді відбувся референдум про незалежність Іракського Курдистану, на якому «за» висловилися майже 93 відсотки його учасників. Не тільки центральна влада Іраку, але й Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку. Також із різкою критикою і заявами про невизнання референдуму виступили західні союзники Багдада, а також ООН.