Миротворці, «Мінськ», територіальна цілісність України: що обговорять Волкер і Сурков? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Чи є законні методи протистояти свавіллю забудовників? Що про Україну говоритимуть спецпредставник США і помічник Путіна? Цивільна конфіскація: як забрати награбоване і не порушити презумпцію невинуватості?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: народний депутат Юрій Левченко, адвокат, захисниця архітектурної спадщини Марина Соловйова, директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко; дипломат Олександр Моцик, народні депутати Андрій Антонищак і Валентин Дідич; народні депутати Борислав Береза та Альона Шкрум.