Порошенко приймає Ердогана: деокупація Криму і торгівля – ранковий ефір Радіо Свобода

Про що Порошенко віч-на-віч говоритиме з Ердоганом? Хто може потрапити за поїздку до Росії під кримінальну відповідальність? Переобрати членів НАЗК чи вдосконалити е-декларації?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: голова Комітету економістів України Андрій Новак, міжнародний економіст Руслан Осипенко і кримськотатарський активіст Синавер Кадиров; екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун і політолог Володимир Цибулько; виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин і експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Леменов.