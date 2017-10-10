В районі Калинівки «відкрили» небо для польотів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про скасування обмежень на рух авіації у небі в районі Калинівки Вінницької області, де 26 вересня сталася пожежа на арсеналі.

«Станом на 7:00 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається, відкрито рух повітряного транспорту», – йдеться на сайті ДСНС.

Раніше повідомлялось, що термін дії обмежень для авіації – до 20:59 9 жовтня.

Згідно з повідомленням ДСНС, в межах Калинівки і околиць нині ще залишаються працювати рятувальники і техніка. На сьогодні піротехніки вилучили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко і вже 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідує справу саме за цією за статтею.