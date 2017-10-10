Генштаб пропонує заборонити проліт безпілотників над військовими об’єктами

Генеральний штаб Збройних сил України пропонує заборонити проліт безпілотних літальних апаратів над військовими об’єктами.

«З метою покращення стану охорони, оборони і вибухопожежобезпеки на арсеналах, базах, складах Генеральним штабом Збройних сил України пропонується заборонити проліт безпілотних літальних апаратів над цими військовими об’єктами. Для цього Генштаб ініціює перед Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації внесення змін до низки нормативно-правових документів», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Також Генеральний штаб вкотре застерігає від провокаційних дій поблизу військових частин. «З метою забезпечення безпеки військових об’єктів, у разі виявлення непогодженого використання БПЛА поблизу них або над ними, Збройні сили України вживатимуть заходів щодо знешкодження зазначених БПЛА», – йдеться в повідомленні.

6 жовтня у Генштабі ЗСУ поінформували, що з початку року поблизу військових частин зафіксували 72 випадки застосування БПЛА.

Минулого тижня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив Радіо Свобода, що в Черкаській області на одному зі складів із пальним знайшли пристрій для наведення безпілотників.

26 вересня 2017 року почалася пожежа на складах боєприпасів біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.