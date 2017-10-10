У Косові посилили заходи безпеки через проведення гей-параду

У столиці Косова Приштині 10 жовтня посилені заходи безпеки через проведення гей-параду. Напередодні проведення маршу ЛГБТ-активісти отримували анонімні погрози, тому попросили громадськість про підтримку.

Парад, називаний «В ім’я любові», вважається першим у Косові, хоча ЛГБТ-активісти за останні три роки проводили й інші марші.

Ці марші отримали підтримку політичних лідерів у Косові, які у 2004 році ухвалили закон про боротьбу з дискримінацією, який гарантує права сексуальних меншин.

Проте спостерігачі кажуть, що члени ЛГБТ-спільноти зазнають суттєвої дискримінації в переважно мусульманській країні із населенням 1,9 мільйона людей, де значна частина суспільства є соціально консервативною.