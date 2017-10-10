Голова правління Transparency International Україна заявляє про вихід зі складу комісії з відбору членів НАЗК

Голова правління громадської організації Transparency International Україна Андрій Марусов вирішив вийти зі складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

За його словами, НАЗК втратила свою незалежність, а обрання нових членів не змінить ситуацію.

«Зважаючи на те, що один голос не дає можливості суттєво впливати на процеси в НАЗК, а позицію нашої організації влада демонстративно ігнорує, члени правління ТІ Україна ухвалили рішення про мій вихід з конкурсної комісії. Ми передбачаємо, що політично залежне керівництво НАЗК може бути використаним для політичної боротьби. Це прикро, адже функціонал агенції в політично вмотивованих руках може цілковито дискредитувати ідею запобігання корупції», – заявив він.

Transparency International Україна зазначає, що уважно відслідковуватиме подальшу роботу НАЗК і про будь-які випадки політизації роботи органу невідкладно інформуватиме українську й світову громадськість.

Згідно із законодавством, членів НАЗК призначає на посаду Кабінет міністрів за результатами конкурсу. Кандидатів відбирає конкурсна комісія, склад якої затверджує Кабмін. До складу цієї конкурсної комісії входять, зокрема, чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції.