Уряд: ЦНАПи тепер зможуть видавати посвідчення водія

Кабінет міністрів України розширив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як повідомляє прес-служба уряду, ЦНАПи тепер зможуть видавати посвідчення водія, проводити державну реєcтрацію (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ), а також реєструвати акти цивільного стану (за погодженням місцевої влади з Міністерством юстиції).

«Закликаю органи місцевої влади якомога швидше потурбуватися про те, щоб в ЦНАПах їхнього регіону з’явились ці послуги. Водночас, сподіваюсь, Міністерство юстиції і МВС безперешкодно нададуть центрам усіх регіонів можливість видавати ці документи», – сказав перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

До цього часу водійські права надавали у сервісних центрах МВС. За даними головного сервісного центру МВС, станом на 31 березня у 2017 році видано понад 81 тисячу посвідчень водія вперше, понад 22 тисячі – нових посвідчень водія після втрати/викрадення.