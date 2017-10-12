Трьох чиновників «Роскомнагляду» відправили під домашній арешт у справі про шахрайство

Суд у столиці Росії Москві відправив речника «Роскомнагляду» Вадима Ампелонського під домашній арешт до 7 листопада. Проти нього і ще двох інших чиновників відомства, яких також відправили під домашній арешт, розслідується кримінальна справа про шахрайство в особливо великому розмірі.

Напередодні про порушення кримінальної справи стосовно Ампелонського, керівника правового відділу «Роскомнагляду» Бориса Едідіна і голови апарату відомства Олександра Весельчакова повідомили російські ЗМІ. Деталі самої справи поки що невідомі.

«Роскомнагляд» є державним агентством Росії, яке здійснює моніторинг електронних засобів масової інформації, масових комунікацій, інформаційних технологій і телекомунікацій для забезпечення їх відповідності федеральним законам.

Критики Кремля звинувачують уряд президента Володимира Путіна в тому, що він використовує його як засіб для придушення інтернет-свобод й інакомислення.