У Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку заявляють про обшук

У Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку заявляють про обшук.

Як повідомляє прес-служба комісії, слідчо-оперативна група Генпрокуратури проводила обшук та інші дії.

«Комісія сприяє всім законним діям слідчих і надає запитувані документи та необхідні роз‘яснення. Щодо працівників комісії будь-яких нештатних ситуацій не відбувається», – йдеться у повідомленні.

Наразі НКЦПФР працює у штатному режимі.

У Генпрокуратурі наразі не повідомляють у рамках якого провадження проводили слідчі дії у приміщенні Нацкомісії.