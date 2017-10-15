Семерак заявляє про необхідність підвищення ставки екологічного податку

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє про необхідність суттєвого підвищення ставки екологічного податку. Про це міністр заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

За його словами, в різних країнах світу податок на викиди СО2 вище 1 євро за тонну, в Україні він складає всього 37 копійок.

«Коли я почав про це говорити, то одразу повстали і металурги, і «незалежні» депутати. Мовляв, що ви робите? Якщо ставка буде на рівні Польщі, то ціна за тонну металу зросте на 5 доларів, а це зробить нас неконкурентними на світових ринках, впаде економіка. Я вибачаюсь: вони продають метал за світовими цінами, а податок будуть платити 37 копійок? Чи це не абсурд?», – сказав він

За даними Семерака, у 2016 році суб’єкти господарювання сплатили близько 4,2 мільярда гривень екологічного податку. Міністр вважає, що екологічний податок в Україні сьогодні використовується неефективно – так, до спеціальних фондів місцевих бюджетів надійшло понад 3 мільярда гривень екологічного податку, з них на місцях використали лише 32% від загальної суми надходжень.

В Україні екологічний податок сплачують всі суб’єкти господарювання, які забруднюють повітря, воду та ґрунт.