Уряд: в Україні почався опалювальний сезон, підстав для росту цін на тепло немає

У Кабінеті міністрів України заявляють, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні наразі немає.

Як повідомляє прес-служба уряду, тому прем’єр Володимир Гройсман впевнений, що не можна допустити зростання цін на тепло і гарячу воду.

«Розраховую, що місцеві керівники відповідально поставляться до цього і не дозволять собі жодних підвищень», – сказав Гройсман.

У Кабміні наголошують, що забезпечення споживачів теплом і гарячим водопостачанням, формування тарифів за спожиті енергоносії – відповідальність місцевої влади.

Згідно з календарним планом, сьогодні, 15 жовтня, в Україні розпочинається опалювальний сезон. Соціальні об’єкти – школи, дитсадки, лікарні – мають бути підключені до тепла у разі пониження температури у приміщеннях до 16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб.