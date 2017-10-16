На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

Двоє українських військових були поранені на Донбасі впродовж доби 15 жовтня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир’я.

«У відповідь Збройні сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника», – інформує штаб АТО. Тиша увечері зберігалася лише на Луганському напрямку, уточнюють українські військові.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про події 15 жовтня ще не подавали. В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.