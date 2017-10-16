Аброськін: замах на заступника голови Одеської облради скоєний через бізнес-інтереси

Замах на життя першого заступника голови Одеської облради Олега Радковського, скоєний в Одесі 4 жовтня, пов’язаний з бізнес-інтересами. Про це заявив заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

«Вже можна сказати, що замах на вбивство було скоєно винятково через бізнес-інтереси», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У центрі Одеси пізно увечері 4 жовтня біля ресторану у першого заступника голови Одеської обласної ради, колишнього народного депутата від БЮТ, бізнесмена Олега Радковського стріляли. В результаті чоловік зазнав вогнепальних поранень у спину і руку та був госпіталізований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

13 жовтня у поліції повідомили про затримання 23-річного мешканця Одеси та 27-річного жителя Херсонщини, яких підозрюють у замаху на Олега Радковського. Суд арештував підозрюваних. За даними прокуратури, силовики провели у справі понад 30 санкціонованих обшуків і вилучили зброю, яка, за висновками фахівців, є знаряддям вчинення злочину.