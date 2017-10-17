До заміської резиденції Порошенка стягнули силовиків – Войціцька

До заміської резиденції президента України Петра Порошенка у Козині Київської області стягнули силовиків, повідомляє народний депутат від «Самопомочі» Вікторія Войціцька.

«Навіщо стільки людей і техніки нагнали для охорони приватної резиденції президента? Та ще й дорогу перекрили на певний час? Тут кого боятись?», – написала Войціцька у Facebook.

«Спитала у хлопців, з чим пов’язана така величезна кількість силовиків... Відповідь була «прекрасна»: проводяться навчання», – додала вона.

Силовики наразі цієї ситуації не коментували.

17 жовтня внаслідок сутичок на Грушевського в Києві постраждали четверо людей: один поліцейський і троє учасників мітингу.

Між учасниками мітингу і силовиками відбулися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.