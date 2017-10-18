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На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, виконавчий директор асоціації «Індустріальний телевізійний комітет» Сергій Сьомкін; експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров, виконавчий директор Китайської торгової асоціації Руслан Осипенко; суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко, адвокат Віталій Титич.