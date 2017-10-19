Свідок у «справі 26 лютого» заявив, що члени Меджлісу не закликали до масових заворушень

У підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя на засіданні у «справі 26 лютого» свідок, член Меджлісу кримськотатарського народу Енвер Куртієв повідомив, що під час мітингу під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року ніхто жодних вказівок учасникам проукраїнської акції не давав.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, свідок також наголосив, що «відповідальним за дотримання порядку і безпеки від Меджлісу був призначений Заур Смирнов». Куртієв зазначив, що обвинувачених у цій справі кримських татар того дня не бачив.

Після допиту свідка адвокат Едем Семедляєв заявив клопотання про проведення експертизи відеозапису, на якому учасник мітингу, схожий на Алі Асанова, зриває з учасника проросійського мітингу георгіївську стрічку. Своє клопотання адвокат пояснив необхідністю упевнитися в тому, що на відео зображений саме Асанов, а не інша людина.

За даними Семедляєва, суддя відмовив у проведенні експертизи відео, пояснивши це тим, що вона не є обов'язковою.

Наступне засідання суду призначили на понеділок, 23 жовтня, на 14:30.

Фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі й Алі Асанов перебувають під домашнім арештом з 6 квітня 2017 року. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо ‒ щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу ‒ Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва.

У вересні 2017 року суд засудив Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень».