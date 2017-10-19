У Росії пропонують кримінальне покарання за пропаганду гомосексуалізму

У МВС Росії пропонують запровадити кримінальну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму» і педофілії серед дітей, назвавши адміністративну відповідальність, яка існує зараз, «малоефективною». Про це заявив керівник відділу МВС по боротьбі з педофілією Сергій Алабін на засіданні у Держдумі Росії.

Наразі за «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх» у Росії передбачені штрафи. Відповідний закон ухвалили у 2013 році.

Європейський суд з прав людини у 2017 році визнав цей закон дискримінаційним.