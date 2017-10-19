Суд залишив під домашнім арештом підозрювану у справі щодо пожежі у хостелі

Апеляційний суд Запорізької області залишив у силі рішення першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час (з 22:00 до 6:00) Ірині Комовій, підозрюваній у справі щодо пожежі у нелегальному хостелі, де загинули п’ятеро людей. Клопотання прокуратури регіону щодо взяття підозрюваної під варту судді відхилили, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше прес-служба прокуратури Запорізької області повідомила, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що жителька Запоріжжя 1984 року народження, допустивши порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, не маючи відповідних дозвільних документів, облаштувала по вулиці Жуковського у Запоріжжі приміщення, які надавались в оренду юридичним і фізичним особам.

За даними відомства, експлуатація вказаної будівлі з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки призвела до виникнення пожежі, в ході якої 2 жовтня 2017 року загинули люди. Затриманій повідомили про підозру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, загибель людей та інші тяжкі наслідки).

Пожежа в будівлі, частина якої була нелегально облаштована як хостел, сталася в ніч на 2 жовтня в Олександрівському районі Запоріжжя. У результаті п’ять людей загинули: чотири тіла виявили після гасіння пожежі, ще одна людина померла в лікарні. Ще двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані, повідомили Радіо Свобода в лікарні, куди їх доставили. У ще однієї потерпілої, що була у приміщенні в час пожежі, дитини, стан нетяжкий.

В обласному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що власники не подавали заявки про здійснення відповідної діяльності і облаштування приміщення як хостелу. Власник будівлі заявив Радіо Свобода, що приміщення перебувало в суборенді і було віддане в користування через агентство, орендар і влаштував там приміщення для проживання.