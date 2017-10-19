Поліція: силовики не реагуватимуть на «дрібні провокації» під час мітингу біля Ради

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що силовики не реагуватимуть на «дрібні провокації» у ході акції протесту біля Верховної Ради.

«Наразі з боку учасників акції здійснюються прямі образи та погрози в бік правоохоронців. Але це все фіксується. Хочу запевнити, поліція не буде реагувати на дрібні провокації. Але якщо будуть дії, які загрожуватимуть життю та здоров’ю особового складу, звісно, буде відповідна реакція», – сказав Крищенко.

За його словами, сьогодні біля Ради значних конфліктів не було.

«Конфліктів не було, було декілька сутичок на пунктах, де поліція проводить фільтраційні заходи. Деякі особи намагаються пройти без перевірки, тому виникають суперечки. Але суттєвих сутичок чи проблем немає», – додав керівник поліції Києва.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. У результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували. Частина учасників акції залишилася біля парламенту, встановивши намети.

18 жовтня через сутички біля парламенту були затримані 11 людей, яких потім звільнили. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками в Нацгвардії 17 жовтня.