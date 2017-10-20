Прокуратура: підозрювана у скоєнні ДТП у центрі Харкова була під впливом опіатів

Прокуратура заявляє, що Олена Зайцева, підозрювана у скоєнні ДТП у центрі Харкова, була під впливом опіатів.

«Сторона обвинувачення просить про огляд під час судового розгляду…висновку щодо результатів медогляду з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебуванню під дією ліків, відповідно до якого у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів», – зазначив представник прокуратури під час засідання Київського райсуду Харкова з обрання запобіжного заходу Олені Зайцевій.

Сторона захисту це заперечує.

ДТП сталося ввечері 18 жовтня в Харкові.

Як повідомили в поліції, за попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, ним кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.