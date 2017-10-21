Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
21 Жовтень 2017, Київ 12:25
Новини | Політика

У Києві затримали чоловіка зі зброєю, що йшов під Раду – поліція

Поліція повідомляє про затримання у Києві вранці 21 жовтня чоловіка, який йшов на акцію під Верховною Радою з гвинтівкою з оптичним прицілом, пістолетом та ножем.

«Його доставляють до управління поліції для встановлення особи та проведення першочергових слідчих дій. Надати пояснення та назвати свої анкетні дані чоловік відмовляється», – повідомляють у Нацполіції.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля парламенту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG