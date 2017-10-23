Попередні результати виборів у Японії вказують на перемогу владної коаліції

Неофіційні результати виборів у Японії вказують, що владна коаліція на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе здобуває перемогу в голосуванні 22 жовтня.

Телеканал NHK заявив, що результати, оприлюднені зранку 23 жовтня, дають коаліції 312 місць у нижній палаті, яка складається з 465 депутатів.

«Гадаю, результати відбили прагнення виборців щодо твердого політичного фундаменту та їхні очікування, щоб ми… досягали результатів», – сказав Абе в ефірі NHK.

Оголошення остаточних результатів очікується пізніше 23 жовтня.

Ця перемога збільшить шанси Абе на продовження у вересні 2018 року його повноважень як лідера Ліберально-демократичної партії і продовжить його прем’єрство до 2021 року.

Сіндзо Абе став прем’єр-міністром в 2012 році.

Абе оголосив позачергові вибори на рік раніше, ніж очікувалося, шукаючи підтримки виборців його економічної політики та того, що він називає «національною кризою» ризиків, спричинених Північною Кореєю, яка погрожувала «занурити» Японію в море.

Японія є головним союзником США в Азії, має одну з найрозвиненіших економік світу – обіймає третє місце в цьому списку.