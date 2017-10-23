КМДА: опалення в Києві отримали 80% житлових будівель ЖЕК

У Києві станом на 23 жовтня опалення увімкнули у 80% житлових будинків, які обслуговуються комунальними ЖЕКами.

Як повідомляє заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, опалення є у всіх дитячих садках і лікарнях, у школах – на 78%.

«Не поспішають підключатися будинки ОСББ та ЖБК, а також відомчі й інвестиційні будинки: відомчих будинків – 11%, ЖБК/ОСББ – 7%. Ці будинки підключаються за індивідуальними заявками. Хочу звернути увагу голів правління в цих будинках, аби бажання економити не суперечило питанням комфорту та безпеки для жителів, оскільки сьогодні ми маємо різке зниження температури до 2-6 градусів», – сказав Пантелеєв, якого цитує прес-служба КМДА.

За його словами, невирішеним залишається питання різниці закупівельної вартості газу для теплопостачальних компаній та вартістю, закладеною в тариф на теплову енергію для шкіл, лікарень, дитсадків.

«Ми взяли на себе відповідальність підключати ці заклади в будь-якому випадку... Однак підключати адміністративні заклади, в тому числі приміщення відомств і міністерств до тепла сьогодні у Києва змоги немає», – додав заступник голови КМДА.

Напередодні у компанії «Київенерго» заявляли, що цього року початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери ускладняється різницею закупівельної ціни газу та передбаченої в тарифі.

У КМДА раніше заявили про початок опалювального сезону у Києві 16 жовтня.