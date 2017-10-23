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23 Жовтень 2017, Київ 18:24
Новини | Події

Суд взяв під домашній арешт підозрювану у викраденні немовляти в Києві

Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваної у викраденні півторамісячного немовляти в Києві.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Підозрювана зобов’язана носити електронний браслет.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали немовля. За даними правоохоронців, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку.

Наступного дня у поліції повідомили про затримання у Вишгороді Київської області молодих чоловіка і жінку. Жінка була схожа за описом на ту, що винесла з дитсадка дитину і чиє обличчя зафіксувала встановлена на будівлі закладу відеокамера. Як повідомив член колегії МВС, депутат Антон Геращенко, кілька тижнів тому молода пара втратила свою новонароджену дитину і вирішила «купити або викрасти» чужу дитину.

Як повідомили в поліції, дівчинка жива і здорова, її після обстеження в лікарні передали батькам.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.

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