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24 Жовтень 2017, Київ 06:29
Новини | Політика

Як провести ротацію ЗСУ на Донбасі і не ослабити оборону – ранковий ефір Радіо Свобода

Суд забрав в Ахметова «Укртелеком» і віддав державі. Кому будуть перепродавати?

Президент анонсував ротацію ЗСУ на Донбасі. Як це позначиться на обороноздатності?

Дружній до України чи Кремля – яким буде майбутній уряд Чехії?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: виконувач обов’язків голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров, Директор «Інституту соціально-економічної трансформації» Ілля Несходовський; речник АТО Анатолій Стельмах, прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олена Мокренчук, військовий експерт Іван Якубець; старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАНУ Максим Ялі, експерт з національної безпеки Тарас Жовтенко.

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