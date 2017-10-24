Міністр оборони Росії заявив про звільнення від екстремістів у Сирії території, втричі більшої за всю країну

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що за час російської воєнної кампанії в Сирії там від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» була визволена територія, названа ним площа якої втричі більша за всю територію Сирії.

Як сказав Шойгу в перебігу візиту до Філіппін, за два роки внаслідок дій російських Військово-космічних сил у Сирії «ліквідовані 948 тренувальних таборів, 666 заводів і майстерень для виробництва боєприпасів, півтори тисячі одиниць військової техніки терористів, звільнені 998 міст і населених пунктів, звільнена площа становить 503 тисяч 223 квадратні кілометри». Ці його слова широко навели державні російські засоби інформації.

Офіційна загальна площа всієї Сирії, наведена в довідниках, – 185 тисяч 180 квадратних кілометрів.

Росія понад два роки тому втрутилася у громадянську війну в Сирії, ставши на боці режиму президента Башара аль-Асада, – офіційно для допомоги в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» своїми повітряними ударами. При цьому, як випливало з повідомлень самих російських військових, чимала частка цих ударів завдавалася по територіях, де діяла не «Ісламська держава», а інші супротивники режиму, в тому числі ті, що мають підтримку Заходу і арабського світу. Останнім часом російські війська, а також неофіційно російські приватні військові компанії, в Сирії дедалі більше беруть безпосередню участь у наземних бойових операціях, що призвело до різкого зростання числа жертв серед росіян у цій країні.

У першу чергу завдяки втручанню Росії під контроль сирійських урядових військ повернулася значна територія, яку раніше захопило угруповання «Ісламська держава». Також урядові війська захопили чималі території, що їх контролювали інші супротивники режиму.

Водночас приблизно такі самі за площею території в Сирії визволили від бойовиків «Ісламської держави» також інші учасники сирійського конфлікту – підтримувані Заходом, арабським світом і міжнародною коаліцією з понад 60 країн під проводом США формування сирійської опозиції.