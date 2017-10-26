У Києві з потяга на Львів евакуювали понад 500 пасажирів, вибухівки не знайшли – поліція

На залізничному вокзалі у Києві після повідомлення про замінування евакуювали понад 500 пасажирів потяга Київ – Львів, в результаті перевірки вибухівки не виявлено. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, 25 жовтня о 22:03 до поліції зателефонував невідомий та повідомив про вибухівку у потязі, який перебував на залізничному вокзалі.

Евакуювали 530 пасажирів. На місце прибули поліцейські, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи. Евакуація людей з приміщень та прилеглої території вокзалу не проводилася. Після перевірки вибухових пристроїв чи речовин не знайшли.

О 2:00 26 липня потяг поїхав до Львова. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Раніше цього тижня, 24 жовтня, невідомі особи повідомляли про мінування центрального залізничного вокзалу Києва. Поліція також не виявила вибухових пристроїв. Тоді з будівлі вокзалу було евакуйовано 1400 пасажирів та 40 працівників.