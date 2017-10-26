У чернівецькій школі отруїлися 55 учнів – міська рада

У загальноосвітній школі №27 у Чернівцях 55 учнів молодшої школи звернулися до лікарів з підозрою на отруєння, повідомив керівник управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк.

Із 55 учнів, які 26 жовтня відсутні в школі через хворобу, одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, решта – лікуються амбулаторно.

У школі розпочали санаторно-епідеміологічне розслідування. За інформацією мерії, усі отруєні учні відвідували групу продовженого дня й обідали в школі. Послуги з організації харчування в цьому освітньому закладі надає ТОВ «Мега-Коркус», зазначили в міськраді.

Раніше цього тижня прокуратура Івано-Франківська відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння в дитячому садку у місті. До інфекційної лікарні міста з ознаками харчового отруєння потрапили дев’ятеро дітей і троє дорослих. Всі вони – вихованці й працівники дитячого садка «Ластівка».