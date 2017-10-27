Волкер їде до Порошенка: з підтримкою чи вимогами? Ранковий ефір Радіо Свобода

Наскільки США підтримують зараз Україну в її протистоянні з Росією? Чи є теракти в Україні новим проявом гібридної війни? Війна і комунальні тарифи – чому це найбільше турбує українців?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: експерт-американіст, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Олександр Потєхін, аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков; військовий оглядач Олексій Арестович, колишній заступник голови СБУ та екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Олександр Скіпальський; генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, політолог Володимир Цибулько.