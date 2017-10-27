СБУ заявляє про розшук 2 депутатів із Севастополя за статтею про держзраду

Співробітники Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим розпочали спеціальне досудове розслідування стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради, повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці зібрали повну доказову базу і встановили, що двоє депутатів шостого скликання, обраних на чергових виборах депутатів Верховної Ради АР Крим у 2010 році, свідомо порушили Конституцію й інші закони України. Вони, достовірно знаючи, що Севастополь є невід’ємною частиною України, проголосували за «незалежність» півострова, створення так званої «Республіки Крим» і за перейменування міської ради у «Законодательное собрание города Севастополь», чим завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності й недоторканості України», – заявляють у СБУ.

За повідомленням, дії депутатів кваліфікують за статтею «державна зрада».

Стосовно них розпочали спеціальне досудове розслідування, оскільки вони постійно перебувають на території анексованого Росією Криму. Колишні депутати оголошені у розшук, додали в СБУ.

Раніше цього тижня прокуратура Криму при Генпрокуратурі України направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради АРК, якого звинувачують у зраді. За інформацією джерел проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, мова йде про директора заводу «Фіолент» Олександра Баталіна.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».