Понад 337 тисяч гривень зарплати отримав представник України при НАТО у жовтні – #Точно

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко отримав у жовтні 337 тисяч 724 гривні заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Вадим Пристайко тривалий час працює на дипломатичній службі, пройшовши шлях від консула в місті Сідней (Австралія) і до першого заступника міністра закордонних справ. Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

Місія України при НАТО заснована з метою забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі у Раді євроатлантичного партнерства, а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в місті Мадрид (Іспанія) 9 липня 1997 року. Місія включає в себе кілька секцій: політичну, оборонну, військове представництво, а також канцелярію.

Між тим, інший представник України при міжнародних організаціях – Володимир Єльченко, що репрезентує країну при Організації Об’єднаних Націй, у жовтні отримав заробітну плату і компенсаційні кошти на загальну суму 221 412 гривень. Цю інформацію також можна знайти в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.