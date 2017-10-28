У результаті аварії вертольота в Афганістані загинув американський військовий

Американський військовий загинув від травм у результаті катастрофи вертольота у п’ятницю у провінції Афганістану Східний Логар, повідомили в НАТО.
Як мовиться у заяві представників альянсу від 28 жовтня, ще шестеро членів екіпажу США отримали травми, і всі вони отримують медичну допомогу.
У НАТО заявили, що аварія «не була результатом дій противника».
Салім Салех, представник губернатора провінції, заявив, що вертоліт здійснював аварійну посадку, коли врізався у дерево в районі Харвар.
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