У результаті аварії вертольота в Афганістані загинув американський військовий

Американський військовий загинув від травм у результаті катастрофи вертольота у п’ятницю у провінції Афганістану Східний Логар, повідомили в НАТО.

Як мовиться у заяві представників альянсу від 28 жовтня, ще шестеро членів екіпажу США отримали травми, і всі вони отримують медичну допомогу.

У НАТО заявили, що аварія «не була результатом дій противника».

Салім Салех, представник губернатора провінції, заявив, що вертоліт здійснював аварійну посадку, коли врізався у дерево в районі Харвар.