За минулу добу загинув один військовий, обстріляні житлові будинки Авдіївки – прес-центр штабу

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили про загибель одного українського військовослужбовця і поранення ще двох унаслідок бойових дій протягом доби 28 жовтня.

Як повідомили військові 29 жовтня, український боєць загинув попереднього дня внаслідок обстрілу противником позицій українських військ в Авдіївській промзоні. «Українські бійці симетрично і рішуче відповідали противникові», – наголошено в повідомленні.

Загалом протягом суботи незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я; «у відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосували піхотне озброєння на ураження ворога», – повідомили військові.

Також увечері того дня «під гранатометним вогнем ворога опинились і цивільні будинки мирних мешканців околиць Авдіївки», мовиться в повідомленні.

Окремо військові повідомили, що цей обстріл завдав незначних руйнувань на двох обійстях у старій частині Авдіївки (частково зруйновані дах літньої кухні і ворота), ніхто з мирних мешканців не потерпів.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило й утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про 33 «факти порушення режиму припинення вогню з боку українських силовиків», даних про свої втрати не навели. В аналогічному угруповання «ЛНР» на Луганщині ще не робили своїх заяв про перебіг подій на фронті за суботу.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.