НАЗК винесло припис керівнику компанії «Антонов» Кривоконю

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис виконувачу обов’язки президента держпідприємства «Антонов» Олександру Кривоконю.

Як повідомляє прес-служба агентства, припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосується віце-президента колмпанії «Антонов» Андрія Чабанова.

За результатами перевірки НАЗК, встановлено, що Чабанов, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги закону «Про запобігання корупції» – він не передав належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

НАЗК вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до цього правопорушення, пов’язаного з корупцією і розглянути питання щодо притягнення винної особи до відповідальності.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

Олександра Кривоконя призначили виконувачем обов’язків голови державного підприємства «Антонов» у серпні 2017 року.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво і після продажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.